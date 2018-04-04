Отец стрелявшей в офисе YouTube предупреждал полицию о нападении

Отец стрелявшей в офисе YouTube женщины Исмаил Агдам предупреждал полицию, что его дочь могла поехать в офис компании, потому что она ее "ненавидела", об этом он рассказал в интервью газете Mercury News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) произошла во вторник. По данным местной полиции, стрелок был один. СМИ сообщали, что полиция установила личность подозреваемой: стрелявшей оказалась жительница Калифорнии Насим Агдам, она погибла. Представитель больницы Сан-Франциско заявил, что в результате инцидента ранения получили три человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По словам Исмаила, за несколько недель до совершения преступления Насим сообщила своей семье, что YouTube "фильтровал" ее видео и перестал выплачивать деньги за ее контент. "Она была рассержена", - заявил отец погибшей.

Исмаил отметил, что ее семья сообщила в полицию города Маунтин-Вью в штате Калифорния о пропаже Насим в ночь до того, как она устроила стрельбу. Отец рассказал полиции, что его дочь могла направиться в штаб-квартиру YouTube, потому что "ненавидела" компанию. Полиция связалась с семьей стрелявшей в 02:00 по местному времени, чтобы сообщить, что она найдена и все "под контролем".

По данным издания, представитель полиции подтвердил, что женщина с таким именем была найдена спящей в автомобиле на парковке, однако остается неизвестным, что полиция знала об истории Насим и YouTube.

"Наши сотрудники контактировали с женщиной после того, как было установлено, что номерной знак ее автомобиля совпал с тем, который принадлежал пропавшему человеку в Южной Калифорнии", - сообщила представитель полиции города Маунтин-Вью Кэти Нельсон.

Ранее газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что полиция США изучает видео с критикой в отношении компании YouTube, которые предположительно записывала женщина, открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube в штате Калифорния.

При этом, согласно данным издания Los Angeles Times, все связанные с веб-сайтом социальные сети Насим были деактивированы во вторник, а YouTube-канал блокирован в связи с "многократным или серьезным нарушением политики" сервиса.