Сильный пожар в Стамбуле - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

5 апреля 2018 09:03

В стамбульском районе Эюпсултан горит фабрика по производству резиновых изделий, сообщают турецкие СМИ.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На место происшествия привлечено большое количество пожарных расчетов, сотрудников полиции и бригад скорой медицинской помощи.

Причины возгорания пока неизвестны.

По словам очевидцев, над территорией предприятия образовались клубы черного дыма.

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Сильный пожар в Стамбуле

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