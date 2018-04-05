Сильный пожар в Стамбуле - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО
5 апреля 2018 09:03 389
В стамбульском районе Эюпсултан горит фабрика по производству резиновых изделий, сообщают турецкие СМИ.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
На место происшествия привлечено большое количество пожарных расчетов, сотрудников полиции и бригад скорой медицинской помощи.
Причины возгорания пока неизвестны.
По словам очевидцев, над территорией предприятия образовались клубы черного дыма.
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