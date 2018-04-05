В Южной Корее задержан глава биржи криптовалют Coinnest

5 апреля 2018 09:33

Глава пятой по величине биржи криптовалют в Южной Корее Coinnest Ким Ик Хван задержан накануне по обвинениям в мошенничестве, сообщает Прайм со ссылкой на сайт южнокорейской экономической газеты "Мэиль кёндже синмун".

По данным газеты, это первое в Южной Корее задержание главы компании, связанной с обращением криптовалюты в стране. Вместе с ним задержан еще один сотрудник Coinnest.

Как передает Day.Az, прокуратура полагает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест.

Биржа Coinnest была одной из трех таких компаний, в которых с 12 марта следователи прокуратуры проводили проверки.

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