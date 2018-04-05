Бизнесмен так радовался награде, что умер прямо на сцене - ВИДЕО

Индийский предприниматель из Мумбаи Вишну Пандей был номинантом на бизнес-премию. Когда его имя объявили ведущие, он стал радоваться ещё по пути на сцену, исполняя забавный танец. Но Вишну не суждено было взять статуэтку в руки... Внезапно его пошатнуло в сторону и он упал прямо на сцене, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Инцидент произошёл в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Ведущие премии кинулись оказывать несчастному помощь, но он уже был без сознания. Вскоре его отвезли в больницу, но врачи уже ничем не могли помочь.

Это был сердечный приступ. Как заявили организаторы конкурса, они "потрясены внезапной смертью и потерей такого замечательного и харизматичного человека".

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