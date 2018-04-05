Автобус упал с моста в Румынии, есть погибшие - ВИДЕО

Микроавтобус упал с моста в отводной канал реки Бистрица на северо-востоке Румынии, сообщает агентство "Аджерпрес". Жертвами страшной аварии стали 7 человек, еще двое объявлены пропавшими без вести, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщил представитель уездного инспектората по ЧС Адриан Ротару, ДТП произошло в ночь на 5 апреля в районе населенного пункта Виишоара. Водолазы продолжают поиски пропавших пассажиров.

Ротару отметил, что автобус, который ехал из Арада в Сэвинешть, не предназначался для перевозки людей. К расследованию трагедии подключились местные власти.

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