В России студент задул пожар - ВИДЕО

5 апреля 2018 11:38

Студент Казанского государственного архитектурно-строительного университета сумел потушить загоревшуюся электропроводку, задув пламя ртом. Видео инцидента опубликовано на странице портала Вечерняя Казань в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как юноша дует на огонь, несмотря на просьбу девушки не делать этого. После первого подхода он сбегал за тряпкой и попытался сбить пламя, и позднее вновь продолжил попытки задуть огонь, одна из которой завершилась успехом. На последних кадрах видно, как к нему подошли его товарищи с огнетушителем в руках.

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В Казани студент задул пожар

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