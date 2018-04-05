Трамп распорядился использовать Нацгвардию при охране границы с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выпустил меморандум, в котором распорядился использовать для охраны границы с Мексикой Национальную гвардию. Об этом сообщил Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В меморандуме отмечается, что министр обороны должен поддержать министерство внутренней безопасности в плане обеспечения безопасности южной границы и принятия необходимых мер, которые остановят приток в США бандитов, преступников, нелегальных иммигрантов, контрабанды и наркотиков. Для помощи в выполнении этой миссии министру обороны следует потребовать использование военнослужащих Национальной гвардии.

Ведомства должны отчитаться перед президентом США о плане соответствующих действий в течение 30 дней с момента подписания меморандума.

Нацгвардия - один из видов вооруженных сил Соединенных Штатов, напоминает РИА Новости. Она подчиняется федеральным властям и властям каждого конкретного штата. При необходимости военнослужащие Национальной гвардии привлекаются к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже - для подавления крупных беспорядков. Также служащих Нацгвардии могут направлять в зоны боевых действий.

Предотвращение проникновения на территорию США нелегальных иммигрантов из Мексики являлось одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа.