NASA показало «бушующее» Солнце - ВИДЕО
5 апреля 2018 11:57 395
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало удивительное видео, на котором запечатлена активность магнитного поля Солнца, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
На кадрах видно, что на поверхности звезды происходят микровзрывы, приводящие к выплеску пламенных частиц, и силовые линии магнитных полей Солнца.
В NASA рассказали, что ролик был сделан Обсерваторией солнечной динамики с помощью устройства Helioviewer 27-28 марта после нескольких дней отсутствия солнечной активности.
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