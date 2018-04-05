Турция начнет военную операцию в очередном сирийском городе

5 апреля 2018 12:47

ВС Турции приступят к военной операции в сирийском Тель-Рифате, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам Боздага, после полной очистки Тель-Рифата от террористов ВС Турции начнут наступление в восточном направлении, на другие позиции боевиков в Сирии.

"Операция "Оливковая ветвь" будет продолжена", - сказал Боздаг.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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