В Ереване задержан мошенник, "продававший" вакансии в Минобороны

Житель Еревана А. Х. сделал сообщение в СНБ Армении, заявив, что гражданин Армении Норайр Минасян, представившись сотрудником СНБ, потребовал от него и частично получил сумму денег за его трудоустройство водителем в Минобороны Армении, а также за якобы обнуление его долгов в Службе исполнения судебных актов. Об этом сообщили в пресс-службе СНБ Армении, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

Для подтверждения своей компетентности, Норайр Минасян назначил А.Х. встречу около административного здания СНБ Армении, где он попытался получить остаток обговоренной суммы денег, однако немедленно был задержан сотрудниками СНБ - по подозрению в мошенничестве и вымогательстве крупной суммы денег.

Норайр Минасян повинился в содеянном и дал показания.

СНБ Армении призывает проявлять в подобных ситуациях бдительность, в том числе и чтобы избежать уголовной ответственности и воздержаться от соблазна незаконным образом улаживать дела.