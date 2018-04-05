Авто насмерть сбило парочку, которая занималась любовью прямо на трассе - ВИДЕО

Влюблённая парочка в Китае занялась сексом на проезжей части, но их насмерть сбила машина. Соответствующий ролик появился в Интернете, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах, по предварительным данным, снятых на видеорегистратор автомобиля, видно, что инцидент произошёл 20 марта 2018 года около шести часов вечера по китайскому времени. Отмечается, что автомобиль ехал на высокой скорости.

По предварительным данным, любовная парочка погибла.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

