Авто насмерть сбило парочку, которая занималась любовью прямо на трассе - ВИДЕО

5 апреля 2018 15:23

Влюблённая парочка в Китае занялась сексом на проезжей части, но их насмерть сбила машина. Соответствующий ролик появился в Интернете, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах, по предварительным данным, снятых на видеорегистратор автомобиля, видно, что инцидент произошёл 20 марта 2018 года около шести часов вечера по китайскому времени. Отмечается, что автомобиль ехал на высокой скорости.

По предварительным данным, любовная парочка погибла.

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Нажмите на видео для просмотра:
Авто насмерть сбило парочку, которая занималась любовью прямо на трассе

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