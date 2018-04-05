США введут санкции против российских бизнесменов

Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предположительно, о запретительных мерах против "близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов" будет объявлено уже в четверг, 5 апреля. Белый дом и Минфин США отказались от комментариев.

Ранее 5 апреля сообщалось, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу" допросила минимум двух российских олигархов - им задавали вопросы касательно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Имена бизнесменов не раскрываются.

В конце января Министерство финансов США представилоамериканскому Конгрессу "кремлевский доклад" - список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек. При этом доклад не означал введение санкций. Помимо этого, ожидалось, что ведомство введет запрет на инвестиции в государственный долг России. Однако министр финансов США Стивен Мнучинпозже пояснил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций "в отношении плохих персоналий и компаний, а не в отношении госдолга".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook