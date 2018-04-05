На университет в Турции совершено нападение, есть погибшие - ВИДЕО

5 апреля 2018 16:49

По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы в университете Османгази в Эскишехире на западе Турции. Об этом сообщает телеканал NTV в четверг,  передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

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При нападении на университет в Турции погибли 4 человека

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