В Алматы охватило огнем пятиэтажный жилой дом - ВИДЕО

Серьезный пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Алма-Ате. К настоящему времени возгорание удалось локализовать, сообщили в городском департаменте ЧС, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Огонь охватил кровлю и балконы. Из дома были эвакуированы 300 человек.

Очевидцы делятся кадрами с места ЧП.

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