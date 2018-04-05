В Алматы охватило огнем пятиэтажный жилой дом - ВИДЕО

5 апреля 2018 17:13

Серьезный пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Алма-Ате. К настоящему времени возгорание удалось локализовать, сообщили в городском департаменте ЧС, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Огонь охватил кровлю и балконы. Из дома были эвакуированы 300 человек.

Очевидцы делятся кадрами с места ЧП.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
В Алматы охватило огнем пятиэтажный жилой дом

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az