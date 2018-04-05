В Алматы охватило огнем пятиэтажный жилой дом - ВИДЕО
5 апреля 2018 17:13 308
Серьезный пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Алма-Ате. К настоящему времени возгорание удалось локализовать, сообщили в городском департаменте ЧС, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Огонь охватил кровлю и балконы. Из дома были эвакуированы 300 человек.
Очевидцы делятся кадрами с места ЧП.
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