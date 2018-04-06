Сотрудники Google выступили против работы с Пентагоном

Более 3,1 тыс. сотрудников Google подписали коллективное письмо, выразив протест против участия компании в программе Пентагона, предусматривающей применение искусственного интеллекта (ИИ) для повышения точности наведения беспилотных летательных аппаратов боевого назначения. Об этом сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Мы считаем, что Google не следует заниматься военным бизнесом. Поэтому мы просим аннулировать Project Maven, а также подготовить, опубликовать и обеспечить выполнение ясной и точной политики, согласно которой Google и его подрядчики никогда не будут создавать боевые технологии", - говорится в письме сотрудников Google.



Пентагон начал финансирование Project Maven еще в 2017 г. Согласно сообщению целью новой технологии является мониторинг и анализ видеоизображений, которые были получены с помощью беспилотников ВВС США.



Проект Maven, также обозначаемый военными как AWCFT (Algorithmic Warfare Cross-Functional Team, алгоритмическая боевая межфункциональная группа), стартовал в апреле 2017 г. Основной задачей проекта является разработка программного комплекса, который сможет автоматически "просматривать" многочасовые записи с сенсоров беспилотников и идентифицировать попавшие на них объекты по 38 категориям.



В конечном итоге такая система позволит Министерству обороны США отслеживать группы и отдельных людей с использованием разрозненных видеозаписей с разных источников. По условиям контракта, система, разработанная в рамках проекта Maven, должна была быть создана уже спустя полгода после начала работ.



Предположительно, военные уже используют новый программный комплекс. Как сообщил специалист Грегори Аллен из исследовательского Центра новой американской безопасности в Вашингтоне, в декабре прошлого года Минобороны США использовал элементы ИИ для противодействия отрядам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в странах Ближнего Востока.



Другие подробности о новом программном комплексе не раскрываются. Для ускорения его разработки в проекте помимо Google участвовали специалисты в области искусственного интеллекта из Экспериментального подразделения оборонной информации Пентагона, некоторых американских университетов и Совета по оборонным инновациям (создан в 2015 г. бывшим министром обороны США Эштоном Картером в качестве посредника между Пентагоном и технологичными компаниями).



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