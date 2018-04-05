Пассажирский самолет экстренно сел в Тегеране

Пассажирский самолет иранской авиакомпании ATA Airlines совершил аварийную посадку в Тегеране после отказа двигателя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости".

По предварительным данным, у самолета MD-83 через полчаса полета отказал двигатель, из-за чего он был вынужден изменить маршрут и направиться в международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране. Приземление авиалайнера прошло успешно.

Самолет выполнял рейс из Тебриза в иракский Наджаф. В результате инцидента никто не пострадал.