Пассажирский самолет экстренно сел в Тегеране
5 апреля 2018 19:48 217
Пассажирский самолет иранской авиакомпании ATA Airlines совершил аварийную посадку в Тегеране после отказа двигателя.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости".
По предварительным данным, у самолета MD-83 через полчаса полета отказал двигатель, из-за чего он был вынужден изменить маршрут и направиться в международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране. Приземление авиалайнера прошло успешно.
Самолет выполнял рейс из Тебриза в иракский Наджаф. В результате инцидента никто не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!