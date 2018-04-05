Американский спортсмен помог предотвратить стрельбу в школе
Игрок в американский футбол Джулиан Эдельман помог предотвратить стрельбу в школе.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Los Angeles Times.
После встречи со своим бывшим одноклубником игрок "Нью-Ингленд Пэтриотс" опубликовал фото в Instagram. В комментариях под этим постом один из пользователей оставил комментарий: "Я собираюсь устроить стрельбу в своей школе, следите за новостями".
О таком комментарии спортсмену написали в личных сообщениях, после чего он связался со своим ассистентом и поручил тому предупредить полицию о произошедшем. Офицерам удалось вычислить адрес автора комментария - им оказался 14-летний школьник из Порт-Гурона, штат Мичиган. В его доме были обнаружены две винтовки.
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