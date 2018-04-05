Губернатор Стамбула рассказал о состоянии пострадавших при пожаре
Погибших при пожаре в здании учебно-исследовательского госпиталя Таксим в районе Газиосманпаша Стамбула, по предварительным данным, нет, заявил в четверг губернатор города Васип Шахин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сильный пожар в госпитале начался с крыши и быстро охватил все здание. Эвакуированы также соседние здания. Как ранее сообщили РИА Новости в пожарной службе Стамбула, пожар был локализован.
"Самое главное - по предварительным данным, погибших нет. Но мы продолжаем проверять информацию о находившихся в больнице людях. Большинство пациентов вышли из здания сами. Тяжелых больных из реанимации эвакуировали врачи и спасатели. Эти пациенты сейчас находятся в безопасности. 70 человек доставлены в другие больницы скорой помощью", - сказал губернатор журналистам на месте происшествия. Трансляцию вел телеканал NTV.
Он добавил, что пожар полностью потушен, причина возгорания станет известна после расследования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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