В Грузии спасатели не могут достать тело погибшего в горах бельгийца
Спасательные службы из-за сложных погодных условий не могут добраться до тела погибшего в грузинском Казбеги бельгийского скалолаза.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".
По данным ТВ, гражданин Бельгии погиб при спуске с высоты 4,9 тысячи метров над уровнем моря, предположительно, из-за срыва троса.
"Также вместе с ним пострадал гражданин Грузии, его состояние удовлетворительное. Из-за плохой погоды вертолет не может подобраться к месту инцидента, чтобы достать тело погибшего", - отмечается в сообщении.
Ранее МВД Грузии заявило, что правоохранители и спасатели на вертолетах отправились в Казбеги, чтобы помочь четверым скалолазам, оказавшимся в сложной ситуации.
Представитель МИД Бельгии подтвердил в четверг РИА Новости, что бельгийский альпинист погиб в горах в Грузии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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