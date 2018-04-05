В Грузии спасатели не могут достать тело погибшего в горах бельгийца

Спасательные службы из-за сложных погодных условий не могут добраться до тела погибшего в грузинском Казбеги бельгийского скалолаза.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

По данным ТВ, гражданин Бельгии погиб при спуске с высоты 4,9 тысячи метров над уровнем моря, предположительно, из-за срыва троса.

"Также вместе с ним пострадал гражданин Грузии, его состояние удовлетворительное. Из-за плохой погоды вертолет не может подобраться к месту инцидента, чтобы достать тело погибшего", - отмечается в сообщении.

Ранее МВД Грузии заявило, что правоохранители и спасатели на вертолетах отправились в Казбеги, чтобы помочь четверым скалолазам, оказавшимся в сложной ситуации.

Представитель МИД Бельгии подтвердил в четверг РИА Новости, что бельгийский альпинист погиб в горах в Грузии.