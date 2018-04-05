В Пентагоне рассказали о функциях нацгвардии США на границе с Мексикой
Подразделения национальной гвардии США, которые Пентагон направит на границу с Мексикой, будут выполнять только вспомогательные функции, поддерживая работу сил министерства внутренней безопасности (МВБ).
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
Президент США Дональд Трамп накануне выпустил меморандум, в котором распорядился применить Национальную гвардию для охраны границы с Мексикой.
"Нацгвардия будет задействована в части авиации, инженерных работ, наблюдения, связи, обслуживания машин и логистической поддержки. Эти подразделения будут осуществлять поддержку Агентства по охране границ, которое наделено правоохранительными функциями", - сказала Уайт.
По ее словам, координировать действия нацгвардии, равно как и ставить вопрос о привлечении ее сил, будет МВБ. Сейчас представители министерства вместе с местными властями оценивают ситуацию и потребности.
Ранее мексиканский МИД со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности соседней страны Кирстен Нильсен сообщил, что подразделения национальной гвардии США будут нести службу на границе с Мексикой без оружия.
Национальная гвардия - один из видов вооруженных сил США. Он имеет двойное подчинение: федеральным властям и властям каждого конкретного штата. В случае необходимости Национальную гвардию привлекают к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже - для подавления крупных беспорядков. Те, кто служат в Нацгвардии, также могут быть направлены в зоны боевых действий.
Предотвращение проникновения в США нелегальных иммигрантов с территории Мексики являлось одним из основных предвыборных обещаний Трампа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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