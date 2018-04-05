Китай обратился в ВТО с жалобой на американские пошлины
Власти Китая направили официальный запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций с США в рамках механизма разрешения споров ВТО в связи с планируемым введением Соединенными Штатами пошлин на импорт ряда китайских товаров, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как говорится в заявлении ВТО, Китай считает указанные пошлины превышающими связанные ставки таможенных тарифов (bound rates) и противоречащими положениям Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ).
Запрос на консультации является формальным поводом для начала разрешения спора с участием ВТО. В течение 60 дней стороны пытаются прийти к взаимному решению, и если у них это не получится, вопрос может быть передан для разрешения специальной комиссии.
Ранее Китай заявил, что намерен довести спор о новых пошлинах США до ВТО.
Напомним, администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины.
Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Великобритания открыла новую военно-морскую базу в Бахрейне
В Пентагоне рассказали о функциях нацгвардии США на границе с Мексикой
В Грузии спасатели не могут достать тело погибшего в горах бельгийца
Губернатор Стамбула рассказал о состоянии пострадавших при пожаре
Американский спортсмен помог предотвратить стрельбу в школе
Министр обороны Ирана назвал слова Трампа о выводе войск из Сирии заговором
Китай обратился в ВТО с жалобой на американские пошлины
Великобритания открыла новую военно-морскую базу в Бахрейне
Позорный бизнес нового президента Армении
Американский спортсмен помог предотвратить стрельбу в школе
“WhatsApp” istifadəçiləri təhlükə ilə üz-üzə
Радикальная оппозиция - в "штанишках" начала 90-х
Azərbaycanda seçki öncəsi tam demokratik ab-hava var
В Ереване требуют облить руководство Армении кислотой
Ученые научили ИИ предсказывать смерть
Telegram может «подорвать национальную валюту» Ирана
В Facebook сделали шокирующие признание
В NASA создают роботов-пчел для исследования Марса
-
5 Апр. 09:36 10 783
-
5 Апр. 17:54 10 228
-
5 Апр. 09:57 8 068
-
5 Апр. 02:28 7 528
-
5 Апр. 20:04 5 484