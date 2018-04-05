Китай обратился в ВТО с жалобой на американские пошлины

Власти Китая направили официальный запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций с США в рамках механизма разрешения споров ВТО в связи с планируемым введением Соединенными Штатами пошлин на импорт ряда китайских товаров, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как говорится в заявлении ВТО, Китай считает указанные пошлины превышающими связанные ставки таможенных тарифов (bound rates) и противоречащими положениям Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ).

Запрос на консультации является формальным поводом для начала разрешения спора с участием ВТО. В течение 60 дней стороны пытаются прийти к взаимному решению, и если у них это не получится, вопрос может быть передан для разрешения специальной комиссии.

Ранее Китай заявил, что намерен довести спор о новых пошлинах США до ВТО.

Напомним, администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины.

Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.