Венесуэла приостановила торгово-экономические отношения с Панамой

6 апреля 2018 00:35

Власти Венесуэлы решили приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой, сообщает агентство AVN со ссылкой на решение МВД, министерства внешней торговли и минфина южноамериканской страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Всего речь идет о приостановке отношений с 46 юридическими и 22 физическими лицами в Панаме.

Ранее правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.

Всего в список вошли 55 чиновников Венесуэлы, которых власти Панамы подозревают в причастности к отмыванию капиталов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Помимо Мадуро в список внесены глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, генпрокурор Тарек Уильям Сааб, глава верховного суда Майкель Морено, глава национального избирательного совета Тибисай Лусена, брат Уго Чавеса Адан, министр образования Элиас Хауа.

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