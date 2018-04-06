Венесуэла приостановила торгово-экономические отношения с Панамой
Власти Венесуэлы решили приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой, сообщает агентство AVN со ссылкой на решение МВД, министерства внешней торговли и минфина южноамериканской страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Всего речь идет о приостановке отношений с 46 юридическими и 22 физическими лицами в Панаме.
Ранее правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.
Всего в список вошли 55 чиновников Венесуэлы, которых власти Панамы подозревают в причастности к отмыванию капиталов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Помимо Мадуро в список внесены глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, генпрокурор Тарек Уильям Сааб, глава верховного суда Майкель Морено, глава национального избирательного совета Тибисай Лусена, брат Уго Чавеса Адан, министр образования Элиас Хауа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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