Конор Макгрегор атаковал автобус с Хабибом Нурмагомедовым - ОБНОВЛЕНО
00:47
Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал эпизод с нападением ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на автобус, в котором находились участники турнира UFC 223. По его словам, ирландца разыскивает полиция Нью-Йорка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".
"Полиция разыскивает Конора Макгрегора в данный момент, его самолет не сможет взлететь и не имеет права покидать Нью-Йорк. Думаю, если его не поймают, он сдастся сам. Это не укладывается в голове, невозможно в это поверить, но это действительно плохой шаг в его карьере", - цитирует Уайта CBS.
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00:28
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил беспорядки в одном из центров Нью-Йорка, где проходило собрание бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".
По информации MMAnytt.se, Макгрегор решил атаковать один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. В частности, отмечается, что в этот момент в автобусе находился российский боец Хабиб Нурмагомедов.
Также сообщается, что в результате беспорядков пострадал американец Майкл Кьеза.
Макгрегор брал ограждения и бросил их в автобус.
Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что ирландец проведет поединок в 2018 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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