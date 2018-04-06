Иранский телеканал замазал часть клубной эмблемы "Ромы" по ходу трансляции матча Лиги чемпионов против "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На логотипе римской команды изображена Капитолийская волчица, которая по преданию вскормила братьев-основателей Рима - Ромула и Рема.

Руководство иранского канала применило цензуру, замазав соски на груди волчицы.

Напомним, что "Барселона" разгромила "Рому" - 4:1. При этом, римляне забили два гола в свои ворота.

"Мы допустили несколько ошибок в обороне и слишком медленно действовали в некоторых ситуациях. Жаль, но оправдываться мы не будем. Нужно было лучше завершать атаки, поскольку в матчах с "Барселоной" много голевых моментов не бывает", - отметил после игры главный тренер "Ромы" Ди Франческо.

"Рома" доставила нам немало сложностей. Она высоко прессинговала, из-за чего было сложно направлять мяч вперед", - сказал после матча наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде.