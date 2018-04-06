В Палату представителей США решило баллотироваться рекордное число женщин

Число женщин, решивших баллотироваться в Палату представителей США, в четверг достигло рекордного показателя в истории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press

После того, как штат Вирджиния опубликовал список своих кандидатов, общее количество женщин, решивших претендовать на места в нижней палате Конгресса от Демократической и Республиканской партий, составило 309 человек. Отмечается, что этот показатель на 11 человек выше предыдущего подобного рекорда, установленного в 2012 году. Тогда баллотировались 298 женщин.

Ожидается, что в ближайшие недели этот показатель еще увеличится, так как около половины штатов еще не объявили имена своих кандидатов.

AP отмечает, что многие женщины строят свои кампании вокруг таких тем, как здравоохранение, образование и равенство на рабочих местах.

По словам одной из кандидаток от штата Небраска демократки Кары Истмэн, она решила баллотироваться, так как недовольна попытками республиканцев сократить услуги, покрываемые медицинской страховкой, для людей с низким достатком, а также отменить ряд мер, связанных с защитой окружающей среды.

Другая кандидатка, республиканка Тиффан Шедд от штата Аризона рассказала, что на решение баллотироваться ее натолкнул муж и что она очень рада, что так много женщин хотят вести борьбу на выборах.

В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, на которых будут избраны 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора, также пройдут выборы ряда губернаторов.