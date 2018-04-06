В Мексике требуют расследовать загадочные убийства беременных

Серьезный общественный резонанс в Мексике вызвали несколько убийств женщин, находящихся на последних сроках беременности, как предполагается, целью убийств могло стать похищение младенцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кандидат в президенты страны Маргарита Савала на митинге в четверг провела минуту молчания и потребовала от властей скорейшего и тщательного расследования обстоятельств убийств.

По данным портала Occidente, убийства рожениц произошли в трех разных штатах страны - Веракрусе, Тамаулипасе и Табаско. Во всех случаях из утроб жертв были извлечены младенцы, а сами женщины убиты.

Полиция уже задержала двух подозреваемых в причастности к этим убийствам, в розыск объявлен еще один.