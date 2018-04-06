В Мексике требуют расследовать загадочные убийства беременных
6 апреля 2018 06:37 170
Серьезный общественный резонанс в Мексике вызвали несколько убийств женщин, находящихся на последних сроках беременности, как предполагается, целью убийств могло стать похищение младенцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Кандидат в президенты страны Маргарита Савала на митинге в четверг провела минуту молчания и потребовала от властей скорейшего и тщательного расследования обстоятельств убийств.
По данным портала Occidente, убийства рожениц произошли в трех разных штатах страны - Веракрусе, Тамаулипасе и Табаско. Во всех случаях из утроб жертв были извлечены младенцы, а сами женщины убиты.
Полиция уже задержала двух подозреваемых в причастности к этим убийствам, в розыск объявлен еще один.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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