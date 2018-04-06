Во Франции полиция вернула "повару года" похищенную коллекцию вин
Полицейские вернули ресторатору, признанному во Франции "поваром года", коллекцию старых вин, которая была похищена у него два месяца назад.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France Bleu.
Шеф-повар Жан Сюльпис держит ресторан l"Auberge du Père Bise ("Трактир папаши Биза") в муниципалитете Таллуар (департамент Верхняя Савойя). В конце 2017 года влиятельный ресторанный гид Го и Мийо назвал Сюльписа поваром года во Франции. В начале февраля злоумышленники похитили из его винного подвала более 300 бутылок коллекционного вина.
Жандармерия департамента вскоре вышла на след предполагаемых грабителей. В среду утром в разных районах Лиона была проведена операция с участием сотни правоохранителей. В ходе рейда были задержаны восемь подозреваемых, а также обнаружена большая часть похищенной коллекции, которую уже вернули ресторатору.
В коллекцию, которая собиралась несколькими поколениями рестораторов, входили вина марок Шато д"Икем, Петрюс, Мутон-Ротшильд, закупоренные в 1950-х годах, а также редкие виды бургундского. Ее стоимость оценивается приблизительно в 400 тысяч евро.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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