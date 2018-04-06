Генсек НАТО рассказал, как долго коалиция будет оставаться в Сирии

Международная коалиция во главе с США будет находиться в Сирии столько времени, сколько понадобится для полного уничтожения террористической организации ИГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в США генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее на этой неделе телеканал NBC сообщил со ссылкой на источник в администрации США, что президент Дональд Трамп провел заседание по национальной безопасности, в ходе которого было принято решение "оставить военных США в Сирии на неопределенный период с целью разгрома ИГ".

"Силы НАТО не присутствуют в Сирии "на земле", но альянс входит в международную коалицию по борьбе с ИГ. Это, конечно, национальное решение США, как долго будут находиться в Сирии их силы, но общий подход в международной коалиции состоит в том, что коалиция будет там столько, сколько необходимо, чтобы убедиться в полном уничтожении ИГ", - заявил генсек НАТО, выступая перед студентами университета в американском Далласе.

По словам Столтенберга, которые цитирует пресс-служба альянса, в Ираке и Сирии еще остаются "очаги" присутствия ИГ.

США и коалиция стран, которые их поддерживают, заявляют о борьбе в Сирии и Ираке с группировкой ИГ, при этом в Сирии они действуют без разрешения властей страны. По неофициальным данным, в Сирии сейчас могут находиться до 2 тысяч американских военнослужащих.