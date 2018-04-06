Трамп собрался вдвое повысить пошлины на товары из Китая

Американский лидер Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары на сто миллиардов долларов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее американские власти приняли решение повысить действующие в отношении товаров из Китая пошлины на пятьдесят миллиардов долларов. В Вашингтоне отметили, что новые пошлины стали ответом на нарушение китайской стороной интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Пекин, в свою очередь, анонсировал ответные меры на те же пятьдесят миллиардов долларов, однако китайские пошлины тоже пока не вступили в силу.

Как объяснил американский лидер, подобные меры со стороны США могут быть приняты на фоне "несправедливых ответных действий Китая".

"Несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа", - говорится в заявлении главы государства.

Президент США также поручил министру сельского хозяйства при поддержке других членов американского правительства "использовать его широкие полномочия для реализации плана по защите наших фермеров и сельскохозяйственных интересов".

Американский тарифный план базируется на разделе 301 закона о торговле от 1974 года, который уже являлся предметом разбирательств во Всемирной торговой организации. Тогда орган ВТО отметил, что экономически сильные государства не должны угрожать экономике других стран своими односторонними действиями. В организации также добавили, что американский торговый закон соответствует правилам ВТО, поскольку США "явно, официально, неоднократно и безоговорочно" подтвердила, что будет вводить пошлины только на основе результатов дискуссий в ВТО.