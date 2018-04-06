Сына Шона Пенна арестовали
6 апреля 2018 07:20 119
Сын Шона Пенна 24-летний Хоппер Пенн был арестован по обвинению в хранении наркотиков в штате Небраска. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, Хоппер Пенн и его подруга были арестованы после того, как полицейских остановил их автомобиль на автомагистрали для проверки документов.
Как отмечается, после обыска транспортного средства, сотрудник правоохранительных органов обнаружил в машине 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов.
В итоге власти штата предъявили Хопперу Пенну обвинения в хранении наркотиков. При этом хранение амфетамина является уголовным преступлением в США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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