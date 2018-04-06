В Ирландии осужденного помиловали через 136 лет после казни

Президент Ирландии Майкл Хиггинс помиловал Майлса Джойса. В 1882 тот был осужден за убийство семьи в местечке Маамтрасна в графстве Голуэй на западе страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает Sky News.

Джойса казнили в в декабре 1882 года вместе с двумя другими мужчинами за участие в убийстве пяти человек, несмотря на то что обвиняемые настаивали на непричастности Джойса к совершению преступления.

В 2015 начался пересмотр его дела, и спустя 136 лет ирландский президент Майкл Хиггинс помиловал Джойса и назвал казнь невиновного "постыдным эпизодом в истории Ирландии и Британии".