В Ирландии осужденного помиловали через 136 лет после казни
6 апреля 2018 07:27 139
Президент Ирландии Майкл Хиггинс помиловал Майлса Джойса. В 1882 тот был осужден за убийство семьи в местечке Маамтрасна в графстве Голуэй на западе страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает Sky News.
Джойса казнили в в декабре 1882 года вместе с двумя другими мужчинами за участие в убийстве пяти человек, несмотря на то что обвиняемые настаивали на непричастности Джойса к совершению преступления.
В 2015 начался пересмотр его дела, и спустя 136 лет ирландский президент Майкл Хиггинс помиловал Джойса и назвал казнь невиновного "постыдным эпизодом в истории Ирландии и Британии".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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