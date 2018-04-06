Разъяренный Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC - ВИДЕО

6 апреля 2018 10:00

Автобус, в котором находился российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и его команда, подвергся атаке другого именитого бойца Конора Макгрегора. Нурмагомедов находится в США, где продолжает подготовку к бою с американцем Максом Холлоуэем, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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Нажмите на видео для просмотра:
Конор Макгрегор напал на автобус Хабиба Нурмагомедова

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