Разъяренный Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC - ВИДЕО
6 апреля 2018 10:00 652
Автобус, в котором находился российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и его команда, подвергся атаке другого именитого бойца Конора Макгрегора. Нурмагомедов находится в США, где продолжает подготовку к бою с американцем Максом Холлоуэем, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
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