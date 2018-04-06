Китай не хочет торговой войны с США

6 апреля 2018 10:05

Китай не хочет торговой войны с США, но и не боится ее, говорится в заявлении министерства коммерции КНР в ответ на то, что президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наша позиция по проблемам в торговых отношениях с США остается довольно четкой, мы не хотим торговой войны, но мы ее не боимся", - говорится в заявлении ведомства.

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