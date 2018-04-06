Спасение двоих молодых людей из-под колес поезда попало на камеры - ВИДЕО

Двое друзей, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, громко шумели и в шутку толкали друг друга на платформе станции Green Park лондонского метрополитена, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В ходе этой шуточной драки оба молодых человека упали, причем один повалился на платформу, а другой - прямо на рельсы, как раз в тот момент, когда подъезжал поезд.

Им повезло, что прохожие быстро среагировали на ситуацию и предотвратили трагедию.

Как сообщают очевидцы изданию Unilad, юноши даже не поняли, что произошло, и продолжили вести себя как ни в чем не бывало.

Отправление поезда было задержано на 15 минут

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