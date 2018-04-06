Клип на песню Despacito побил рекорд YouТube, набрав 5 млрд просмотров - ВИДЕО

6 апреля 2018 10:35

Клип пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacito установил абсолютный рекорд YouТube, набрав 5 миллиардов просмотров, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

на видеохостинге в январе 2017 года. С момента публикации видео дважды становилось рекордсменом YouTube - в августе ролик набрал три миллиарда просмотров, а в декабре перешагнул четырехмиллиардный рубеж. Сегодня этот клип остается единственным, достигшим пятимиллиардного порога.

Второе место, по данным журнала Forbes, занимает видео на песню See you again Уиза Халифы и Чарли Пута, набравшее 3 млрд 489 млн просмотров. А замыкает тройку самых просматриваемых клип Эда Ширана Shape of you с 3 млрд 413 млн просмотров.

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Нажмите на видео для просмотра:
Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

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