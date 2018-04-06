Мэр японского города едва не умер на поединке сумо - ВИДЕО
В Японии произошла ситуация, спровоцировавшая гендерный скандал. На поединке по сумо стало плохо мэру города. Женщина‐врач хотела ему помочь, но ее не пустили. На пути у первой помощи встала древняя традиция, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.
Перед началом боев дохе очищается с помощью специального ритуала. Женщинам запрещено участвовать в состязаниях по сумо и даже касаться ринга, это считается осквернением священного места.
Такое поведение вызвало шквал критики со стороны пользователей соцсетей - видеозапись инцидента мгновенно разлетелась в интернете. Японские жители высказывали серьезное сомнение в том, что эта традиция столь значимая, чтобы допускать подобные высказывание, тем более, что женщины поспешили на помощь потерявшему сознание мэру.
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