Мэр японского города едва не умер на поединке сумо - ВИДЕО

В Японии произошла ситуация, спровоцировавшая гендерный скандал. На поединке по сумо стало плохо мэру города. Женщина‐врач хотела ему помочь, но ее не пустили. На пути у первой помощи встала древняя традиция, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Перед началом боев дохе очищается с помощью специального ритуала. Женщинам запрещено участвовать в состязаниях по сумо и даже касаться ринга, это считается осквернением священного места.

Такое поведение вызвало шквал критики со стороны пользователей соцсетей - видеозапись инцидента мгновенно разлетелась в интернете. Японские жители высказывали серьезное сомнение в том, что эта традиция столь значимая, чтобы допускать подобные высказывание, тем более, что женщины поспешили на помощь потерявшему сознание мэру.

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