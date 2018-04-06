ВВС Турции ликвидировали террористов в Ираке
6 апреля 2018 11:32 190
ВВС Турции в рамках операции против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидировали 14 боевиков на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Операция была проведена в районе Хакурк.
Также были уничтожены более 13 опорных пунктов террористов.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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