В Турции задержаны граждане Ирана

6 апреля 2018 11:54

В рамках борьбы с организованной преступностью полиция Стамбула задержала группу в составе девяти граждан Иран, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, преступной группой руководил гражданин Ирана Наджи Шерифи Зиндашти.

Сообщается, что задержанные занимались наркоторговлей. Также они подозреваются в похищении людей.

О других деталях операции не сообщается.

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