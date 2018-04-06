В Турции задержаны граждане Ирана
6 апреля 2018 11:54 202
В рамках борьбы с организованной преступностью полиция Стамбула задержала группу в составе девяти граждан Иран, пишут в пятницу турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, преступной группой руководил гражданин Ирана Наджи Шерифи Зиндашти.
Сообщается, что задержанные занимались наркоторговлей. Также они подозреваются в похищении людей.
О других деталях операции не сообщается.
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