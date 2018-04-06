Боец UFC Макгрегор арестован за нападение на автобус - ВИДЕО
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сдался властям после скандала с нападением на автобус, передает агентство Reuters.
Накануне Макгрегор перед вечером Абсолютного бойцовского турнира UFC223 бросил ограждение в автобус со спортсменами у въезда в "Барклайс-центр" в Бруклине. В результате атаки один из спортсменов получил травму лица, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
После того, как видео распространилось в СМИ и социальных сетях, Макгрегор решил сдаться полиции, сообщил представитель полицейского управления Нью-Йорка. На данный момент бойцу еще не предъявлено обвинение, ведется расследование инцидента.
Предположительно, действия Макгрегора являются реакцией на лишение его чемпионского пояса.
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