Боец UFC Макгрегор арестован за нападение на автобус - ВИДЕО

6 апреля 2018 12:10

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сдался властям после скандала с нападением на автобус, передает агентство Reuters.

Накануне Макгрегор перед вечером Абсолютного бойцовского турнира UFC223 бросил ограждение в автобус со спортсменами у въезда в "Барклайс-центр" в Бруклине. В результате атаки один из спортсменов получил травму лица, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

После того, как видео распространилось в СМИ и социальных сетях, Макгрегор решил сдаться полиции, сообщил представитель полицейского управления Нью-Йорка. На данный момент бойцу еще не предъявлено обвинение, ведется расследование инцидента.

Предположительно, действия Макгрегора являются реакцией на лишение его чемпионского пояса. 

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Məşhur əlbayaxa döyüşçü həbs ediləcək

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Məşhur əlbayaxa döyüşçü həbs ediləcək -1

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