В центре Екатеринбурга водители устроили разборку со стрельбой - ВИДЕО

Трое жителей Екатеринбурга не смогли решить дорожный конфликт мирно и устроили ссору со стрельбой в центре города на улице Пушкина, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

"Конфликт, о котором идет речь, действительно был. Это была не перестрелка, а драка с применением травматического оружия одной из сторон", - прокомментировал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы в 15.36 - позвонил охранник офиса неподалеку от места происшествия. Прибывшие на вызов сыщики выяснили, что одним из участников ссоры является водитель машины марки Volkswagen Touareg. Он собирался домой, но не мог проехать, так как во дворе стояла Scoda.

"Уступить друг другу шоферы не смогли. Ссора быстро переросла в драку. Когда мужчины из Scoda поняли, что владельца Volkswagen им не одолеть, один из них достал оружие и открыл беспорядочную стрельбу. Но даже раненый водитель немецкой машины сумел дать отпор вооруженному сопернику", - рассказал полковник Горелых.

Двоих участников конфликта госпитализировали - сейчас ими занимаются врачи, третьего допрашивают в отделе полиции. Как сообщил пресс-атташе ведомства, изъяты гильзы и орудие преступления (зарегистрированный травматический пистолет "Хорхе"). По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

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