Еще одна тайна перевала Дятлова: обнаружены следы загадочного аэродрома - ВИДЕО

Радиолюбитель Валентин Дегтерев, который ведет собственное расследование трагедии, произошедшей на перевале Дятлова, нашел следы загадочного аэродрома. Дегтерев пишет в своем блоге, что, по мнению главного исследователя загадки перевала Юрия Кунцевича, аэродром построили немцы, его в годы войны готовили к оккупации и бомбардировкам Урала, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Мне удалось найти следы этого загадочного аэродрома. Он находится на склоне горы, в 46 километрах на северо-восток от перевала Дятлова. Это если идти на перевал со стороны Перми. В свободном доступе есть его спутниковая фотография на сайте Google Earth. Координаты заброшенного аэродрома такие: 62.172418°, 59.429707°", - пишет исследователь.

По его словам, сохранилась взлетно-посадочная полоса длиной порядка 100 метров, шириной 7 метров. "Раньше она была длинней, но сейчас ее "разрезало" на две части. Есть также останки посадочного знака (если я не ошибаюсь). Даже какой-то разбитый ангар рядом с полосой. Каких-то других останков зданий там не видно. Но сама полоса явно бетонированная", - говорится в сообщении, размещенном в блоге Дегтерева.

Напомним, перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года. Подлинная версия гибели группы так и не была установлена.

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