В Грузии госслужащим запретили ездить на черных джипах
Власти Грузии ввели запрет на использование автомобилей черного цвета, предназначенных государственным служащим, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал всех госслужащих покончить с эпохой "черных джипов, так как это всех раздражает" и постепенно переходить на экологически чистый транспорт.
Согласно изменениям, всем министерствам и госведомствам до конца апреля необходимо представить план по оптимизации автопарка, учитывая закупку экономичных моделей автомобилей.
"Это означает, что мы отказываемся от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей", - заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
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