В Таиланде ограничат доступ туристов в древний город - ПРИЧИНА

Популярность тайского сериала Love Destiny заставила администрацию Аюттайи ограничить по выходным дням доступ туристов в комплекс, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Аюттайя - древняя столица Сиамского королевства, на троне которого сменилось 33 короля, на истории любви одного из которых и основан сериал Love Destiny. Популярность телевизионного проекта привела к росту интереса к храму Ват Чайваттханарам в Аюттайе. Сейчас достопримечательность посещают до десяти тысяч тайцев в день, а до выхода сериала количество редко превышало тысячу.

Администрация храма заявляет, что посетители часто не следуют правилам: взбираются в храм по стенам, что ведет к разрушению сооружений. Самые опасные участки стен, из которых вываливаются камни, обнесли ограждениями, а также приняли решение ограничить посещение туристов в выходные дни.

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