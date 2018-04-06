Француз выжил после 18-часовой остановки сердца

На юге Франции 53-летний мужчина смог выжить после 18-часовой остановки сердца благодаря состоянию гипотермии - снижению температуры тела. Об этом сообщает радио France Info, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Случай произошел около трех недель назад на берегу реки Орб, но СМИ о нем стало известно только сейчас. Мужчина собирался навестить брата, но не дошел до него. Семья бросилась на поиски и нашла его на берегу реки без сознания, с остановкой сердца. Температура тела была 22 градуса. Врачи больницы города Безье сделали пострадавшему прямой массаж сердца. Затем мужчину перевели в больницу в Монпелье. Его сердце снова стало биться только через 18 часов после остановки.

По словам врачей, мужчина выжил именно благодаря низкой температуре тела. "Гипотермия замедляет работу организма, и это замедление предотвращает последствия болезни. Это своего рода замораживание", - пояснил специалист службы неотложной медпомощи. При этом он призвал не доверять историям из научной фантастики.

"Реальность заключается в том, что когда человек, например, падает в реку и очень быстро наступает охлаждение организма, то врачи могут попробовать провести длительную реанимацию, медленно согревая тело. И можно надеяться на то, что пациент восстановится с очень ограниченными последствиями или без осложнений", - рассказывает врач. "Но выжить после 18-часовой остановки сердца - это действительно удивительный случай", - добавил он, напомнив, что подобное уже происходило как во Франции, так и в других странах.

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