Водитель грузовика устроил рапсовый «фейерверк» на автомагистрали в Канаде - ВИДЕО
"Зрелищную" картину крушения грузовой платформы с семенами рапса, врезавшуюся в мост, запечатлел участник дорожного движения из салона автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.
На скоростной автомагистрали водитель грузовика не заметил, как платформа с грузом семян рапса, оказалась в поднятом положении. Транспортное средство на большой скорости попыталось проехать под мостом, но не прошло по габаритам и врезалось в опору. Очевидец происшествия запечатлел настоящий рапсовый "фейерверк".
В результате необычного ДТП, весь груз засыпал проезжую часть. На протяжении 20 часов дорожные рабочие приводили в порядок магистраль, которую закрыли для проезда. Водитель, не заметивший неисправности платформы, не пострадал.
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