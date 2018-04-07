В Стамбуле перевернулся бензовоз, есть пострадавшие
7 апреля 2018 10:19 117
На одной из центральных улиц Стамбула перевернулся бензовоз, пишут в субботу турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате ДТП пострадали водитель бензовоза и еще один человек.
По предварительным данным, повреждены 12 автомобилей. Улица полностью закрыта для движения.
О причине и других деталях инцидента не сообщается.
Отметим, что в феврале этого года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.
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