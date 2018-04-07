Очередное сильное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

7 апреля 2018 10:23

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, подземные толчки были зафиксированы в 5.48 по времени UTC в 93 километрах к юго-западу от города Поргера и в 132 километрах к западу от города Менди. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

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