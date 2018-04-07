Porsche Cayenne протаранил группу велосипедистов в Испании, есть раненые - ВИДЕО
7 апреля 2018 11:13 310
Автомобиль протаранил группу велосипедистов на Мальорке. Как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru. под колёсами Porsche Cayenne оказались девять человек.
По данным СМИ, травмы у семерых из них лёгкие, травмы двух остальных оцениваются как серьёзные.
Информация о том, кто именно был за рулём иномарки, разнится. По одной версии, внедорожником управляла 30-летняя испанка, по другой - велосипедистов сбил состоятельный 40-летний местный житель.
В качестве причины наезда рассматривается, что водитель превысил скорость и не справился с управлением. О его задержании пока не сообщалось.
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