Porsche Cayenne протаранил группу велосипедистов в Испании, есть раненые - ВИДЕО

Автомобиль протаранил группу велосипедистов на Мальорке. Как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru. под колёсами Porsche Cayenne оказались девять человек.

По данным СМИ, травмы у семерых из них лёгкие, травмы двух остальных оцениваются как серьёзные.

Информация о том, кто именно был за рулём иномарки, разнится. По одной версии, внедорожником управляла 30-летняя испанка, по другой - велосипедистов сбил состоятельный 40-летний местный житель.

В качестве причины наезда рассматривается, что водитель превысил скорость и не справился с управлением. О его задержании пока не сообщалось.

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