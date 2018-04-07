Турция хочет продолжить закупать российское вооружение - ПОДРОБНОСТИ

7 апреля 2018 11:36

Турция ведет переговоры с Россией о закупке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Корнет". Об этом пишут в субботу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, также с Россией ведутся переговоры о сотрудничестве для усиления бронирования турецких танков.

О сроках закупки ПТУР не сообщается.

Отметим, что пока власти Турции не прокомментировали данную информацию.

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