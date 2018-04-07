Турция хочет продолжить закупать российское вооружение - ПОДРОБНОСТИ

Турция ведет переговоры с Россией о закупке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Корнет". Об этом пишут в субботу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, также с Россией ведутся переговоры о сотрудничестве для усиления бронирования турецких танков.

О сроках закупки ПТУР не сообщается.

Отметим, что пока власти Турции не прокомментировали данную информацию.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook