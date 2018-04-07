В Канаде автобус с молодежной хоккейной попал в тяжелое ДТП, много погибших

7 апреля 2018 11:57

Не менее 14 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды в центральной части Канады, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на Королевскую жандармерию страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Три человека находятся в критическом состоянии.

Cтолкновение "транспортного средства с полуприцепом и пассажирского автобуса, перевозившего членов хоккейной молодежной команды Humboldt Broncos", произошло вечером в пятницу в провинции Саскачеван.

Правоохранительные органы задействовали "значительные ресурсы" для проведения расследования причин и обстоятельств инцидента.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким и родственникам погибших и пострадавших юных хоккеистов.

"Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия", - написал премьер в своем Twitter.

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